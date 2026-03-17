Iran har bedt FIFA om å flytte VM-kampene sine fra USA og spille i Mexico

Situasjonen rundt Iran og VM 2026 har tatt en ny vending, ettersom det har blitt rapportert at det iranske fotballforbundet forhandler med FIFA om å flytte VM-kampene i gruppespillet fra USA til Mexico, for å ivareta sikkerheten til spillerne sine.

Den iranske fotballpresidenten Mehdi Taj skrev på den iranske ambassaden i Mexicos offisielle X-konto at "Når Trump eksplisitt har uttalt at han ikke kan garantere for sikkerheten til det iranske landslaget, vil vi absolutt ikke reise til USA. Vi forhandler for tiden med FIFA om å avholde Irans kamper i verdensmesterskapet i Mexico".

FIFA-president Gianni Infantino sa i forrige uke at Iran er velkommen til å spille VM. Donald Trump sa også at Iran er velkommen, men la til at "de kanskje ikke burde komme" av sikkerhetsmessige årsaker.

VISA-restriksjonene til Iran vil bli opphevet for de iranske fotballspillerne, men iranske fans vil ikke kunne overvære VM-kampene, og noen tjenestemenn fra det iranske fotballforbundet vil kanskje heller ikke få lov til å reise inn i USA.

Iran skal etter planen spille mot New Zealand, Belgia og Egypt mellom 16. og 27. juni i Seattle og Los Angeles, som en del av gruppe G.

