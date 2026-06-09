Iran har fått inndratt sin tildeling av supporterbilletter til VM i fotball 2026

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Det iranske fotballforbundet har klaget over at de har fått inndratt tildelingen av fanbilletter, og ikke kan gi dem til fansen, selv om noen allerede hadde lagt reiseplaner for turneringen: «Mange iranske fotballsupportere, som stolte på den offisielt annonserte prosessen, hadde allerede lagt de nødvendige planene for å delta på kampene», opplyste FFIRI.

FIFA tildeler hvert fotballforbund 8 % av billettene til hver av sine kamper, for å fordele dem blant sine fans etter egne kriterier. Det iranske forbundet forventet å få disse 8 % til å fordele blant sine fans, men tildelingen er blitt inndratt. De oppga ikke av hvem (om det var av FIFA eller USA).

Det styrende organet for fotball i Iran sa at «å frata iranske supportere tilgang til deres lovlige og offisielle tildeling av billetter er en handling som strider mot ånden som styrer internasjonale konkurranser og prinsippet om likhet mellom deltakerlandene», og la til at det reiser «alvorlige spørsmål om innblanding av ikke-sportslige og politiske hensyn i organiseringen av verdens største fotballbegivenhet».

I helgen opplyste Iran også at noen medlemmer av forbundet hadde blitt nektet visum til USA, hvor de skal spille sine tre kamper i gruppespillet. Visumene tvinger også spillerne og staben til å reise inn i og ut av USA på samme kampdag, så laget har sin operasjonsbase i Mexico.