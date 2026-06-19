Iran har tidligere klaget til FIFA over reisebegrensninger i USA

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Det iranske fotballforbundet har fått nok og har besluttet å klage til FIFA, og har sendt en klage til turneringsarrangørene angående de strenge reglene som forbyr dem å overnatte i USA for å spille sine kamper.

Laget ba om å få fly fra sin base i Tijuana, Mexico, til USA to dager før sin neste VM-kamp (mot Belgia, søndag kl. 12.00 lokal tid i Los Angeles, 21.00 CEST, 20.00 BST). De fikk ikke tillatelse.

«Til tross for at det iranske fotballandslaget hadde lagt frem sin forberedelsesplan for turneringen i god tid, har det nok en gang støtt på restriksjoner pålagt av arrangørene, noe som påvirker gjennomføringen av det tekniske stabs planer», uttalte forbundet. «Siden kampen skal spilles kl. 12.00 lokal tid i Los Angeles, ba det iranske fotballforbundet om at laget skulle få reise til Los Angeles to dager før kampen».

«Målet var å gi spillerne tilstrekkelig tid til å tilpasse seg kampforholdene, gjennomføre sin siste treningsøkt og fullføre forberedelsene»

USA har pålagt Iran å reise inn i og ut av landet i løpet av få timer før kampen. Til åpningskampen mot New Zealand fikk de lov til å ankomme landet kvelden før, men den «luksusen» ble nektet dem til kamp nr. 2. Dette medfører naturligvis fysiske begrensninger for spillerne: mindre tid til å forberede seg til kampen, mindre tid til å restituere seg. Alt dette skjer samtidig som den nye våpenhvilen og avtalen mellom USA og Iran, som forventes å bli undertegnet i dag, har blitt utsatt...