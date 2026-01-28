Iran henretter mann dømt for å ha spionert for Israel

HQ

Iran henrettet onsdag Hamidreza Sabet Esmaeilipour, etter at han ble dømt for å ha spionert for Israel, ifølge det iranske rettsvesenets mediehus Mizan.

Esmaeilipour ble arrestert i april 2025, anklaget for å ha overført hemmeligstemplede dokumenter til Mossad, Israels etterretningstjeneste, og dommen ble stadfestet av høyesterett etter en rettslig prosess.

Henrettelsen kommer midt i flere tiår med skyggekonflikter mellom Iran og Israel, en rivalisering som har tilspisset seg de siste årene. Siden konfrontasjonen i juni 2025, da israelske og amerikanske styrker angrep Irans atomanlegg, har Teheran økt antallet henrettelser av personer som er anklaget for å ha samarbeidet med israelsk etterretning, betraktelig...