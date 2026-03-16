Iran hevder at Sejil-missilet for første gang er brukt i angrep mot Israel

Irans islamske revolusjonsgarde (IRGC) kunngjorde søndag at de for første gang hadde avfyrt sitt ballistiske faststoffmissil Sejil mot israelske militære mål. Dette er en del av det Teheran beskrev som den 54. bølgen av angrep, som også inkluderte Khorramshahr-, Kheibar Shekan-, Qadr- og Emad-missiler rettet mot israelske luftkommandosentraler, militærindustrier og troppekonsentrasjoner.

Sejil-missilet, som har en rekkevidde på opptil 2000 kilometer og kan bære stridshoder på mellom 500 og 1000 kilo, kan raskt utplasseres fra mobile plattformer. Det ble første gang testet med suksess i 2009, og er konstruert med fast brensel slik at Teheran kan slå til raskt uten de langvarige forberedelsene som kreves av systemer med flytende brensel. Tidligere på søndagen avfyrte IRGC også ti ballistiske missiler og droner mot amerikanske og israelske mål i Midtøsten, inkludert mål i De forente arabiske emirater.

Opptrappingen kommer samtidig som Israel svarte med nye luftangrep mot vestlige iranske mål. Israels utenriksminister Gideon Sa'ar advarte om at kampanjen mot Iran vil fortsette inntil det han beskrev som "eksistensielle trusler" fra Teheran er nøytralisert. I mellomtiden gjentok IRGC truslene mot Benjamin Netanyahu, og uttalte at de ville "nådeløst forfølge" den israelske lederen, noe som ytterligere økte spenningen i regionen.