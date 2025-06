Iran kommer med motforslag i de pågående atomforhandlingene

HQ

Siste nytt om Iran og USA . Iran forbereder seg på å sende et revidert atomforslag til USA gjennom Oman, etter å ha avvist Washingtons siste tilbud, sa Esmaeil Baghaei, talsperson for det iranske utenriksdepartementet, mandag.

"USAs forslag er ikke akseptabelt for oss. Det var ikke et resultat av tidligere forhandlingsrunder. Vi vil presentere vårt eget forslag for den andre siden via Oman etter at det er ferdigstilt. Dette forslaget er rimelig, logisk og balansert", sier Baghaei.

Dette understreker at forhandlingene fortsatt står i stampe, der Iran krever flere økonomiske fordeler og en opphevelse av restriksjonene på anrikning av uran. Utenriksdepartementet gjentok også sin oppfordring om internasjonalt press på Israels atomvåpenarsenal, og advarte mot innblanding.