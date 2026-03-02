Iran-konflikten sprer seg til Libanon og trekker inn Hizbollah... 15 land rammes i gjengjeldelsesangrep

HQ

Konflikten mellom Israel og Iran har det siste døgnet utvidet seg til Libanon og trukket mer enn et dusin land inn i direkte eller indirekte konfrontasjon. Etter missil- og droneangrep fra den Iran-støttede gruppen Hizbollah, har Israel gjennomført luftangrep mot mål i Beiruts sørlige forsteder, noe som markerer en betydelig eskalering på libanesisk jord. Libanesiske medier rapporterte om flere titalls drepte, mens det israelske militæret sa at angrepet var rettet mot høytstående Hizbollah-ledere og infrastruktur knyttet til gruppen.

Den siste utviklingen kommer samtidig som Iran intensiverer sin offensiv mot Israel og avfyrer nye bølger av raketter mot Tel Aviv, Haifa og Jerusalem. Tidlig mandag hørtes luftangrepssirener over hele Israel, og det ble rapportert om eksplosjoner i Teheran og andre iranske byer som følge av israelske motangrep. De stadig mer omfattende tit-for-tat-angrepene signaliserer et skifte fra en begrenset utveksling til en bredere regional konfrontasjon.

Så langt har minst 15 land blitt rammet av iranske angrep, enten direkte eller gjennom angrep på deres militære ressurser. Disse inkluderer USA, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, Qatar, Kuwait, Jordan, Irak, Bahrain, Oman, Syria, Kypros, Frankrike, Italia og Storbritannia. Rapporter tyder på at militære baser og strategiske anlegg i Gulfen og det østlige Middelhavet har vært mål for angrepene, inkludert installasjoner som huser amerikanske, britiske og andre allierte styrker.

I Washington signaliserte Donald Trump at den amerikansk-israelske kampanjen mot Iran kan fortsette i flere uker, selv om de første amerikanske tapene ble bekreftet. Teheran har på sin side utelukket forhandlinger under de nåværende forholdene. Nå som Hizbollah er aktivt engasjert fra Libanon og flere regionale aktører er trukket inn i kampene, øker frykten for at konflikten kan utvikle seg til en langvarig flerfrontskrig med betydelige konsekvenser for de globale energimarkedene og internasjonal sikkerhet...