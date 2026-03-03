Konfliktens fjerde dag: Iranske droner treffer USAs ambassade i Riyadh, Israel sender tropper inn i Libanon

HQ

Iranske droner slo til mot den amerikanske ambassaden i Riyadh tirsdag, noe som forårsaket mindre skader og førte til advarsler til amerikanere om å unngå området, i takt med at den regionale krigen mellom Iran, USA og Israel fortsatte å utvide seg. Teheran har også angrepet amerikanske anlegg i Kuwait, samtidig som de har rettet missil- og droneangrep mot Israel og Gulfstatene som huser amerikanske baser.

I Libanon rykket israelske styrker inn på sørlig territorium for første gang i den pågående opptrappingen. Forsvarsminister Israel Katz sa at troppene hadde fått ordre om å "holde og rykke frem" for å forhindre ytterligere angrep fra Hizbollah, noe som markerer et skifte fra en luftkampanje til bakkeoperasjoner. Evakueringsordrer har tømt store deler av Sør-Libanon, mens israelske angrep har rammet mål i Beiruts sørlige forsteder.

USAs ambassade i Riyadh // Shutterstock

Krigen, som begynte med felles amerikansk-israelske angrep på Iran, har raskt spredt seg over flere land. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa at konflikten kan ta "litt tid", mens USAs president Donald Trump erkjente at den kan vare lenger enn først forventet. Utenriksminister Marco Rubio sa at "de hardeste treffene er ennå ikke kommet".

Iran har fortsatt å avfyre ballistiske raketter mot Israel, hvorav de fleste er blitt avskjært, men noen har forårsaket dødsfall. Energiinfrastrukturen i Golfen har også blitt rammet, og Teheran har kunngjort at de vil stenge Hormuzstredet, den viktige ruten for oljetransport, noe som har sendt de globale energiprisene oppover.

I Libanon har Hizbollah avfyrt raketter og droner mot Nord-Israel, samtidig som de har blitt utsatt for stadig mer kritikk på hjemmebane. Den libanesiske regjeringen har tatt det sjeldne skrittet å forby gruppens militære og sikkerhetsmessige aktiviteter, og har beordret arrestasjoner på grunn av rakettoppskytninger, ettersom konflikten viser få tegn til å avta...