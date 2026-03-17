Iran-krigen kan føre 45 millioner flere mennesker ut i sult, advarer WFP

Verdens matvareprogram (WFP) har advart om at krigen som involverer Iran, kan føre til at ytterligere 45 millioner mennesker blir rammet av akutt sult innen juni, samtidig som de globale matsystemene kommer under stadig større press.

Ifølge WFP har avbrutte fraktruter og stigende energikostnader forsinket leveranser av humanitær hjelp og drevet opp prisene over hele verden. Tjenestemenn sier at transportkostnadene allerede har steget kraftig, noe som har tvunget frem omdirigering av forsyninger til noen av de mest utsatte regionene.

Hvis konflikten fortsetter, kan den globale sulten overgå den nåværende rekorden, noe som vil forsterke en allerede alvorlig krise som rammer hundrevis av millioner mennesker. WFP advarer om at redusert finansiering og økende geopolitiske spenninger risikerer å forsterke matusikkerheten på verdensbasis.

Som Verdens matvareprogram (WFP) har uttalt

FNs Verdens matvareprogram (WFP) advarer i dag om at det totale antallet mennesker rundt om i verden som står overfor akutte nivåer av sult, kan nå rekordhøye tall i 2026 hvis opptrappingen i Midtøsten fortsetter å destabilisere verdensøkonomien.

En ny analyse fra WFP anslår at nesten 45 millioner flere mennesker kan bli rammet av akutt matvareusikkerhet eller verre (kjent som IPC3+) hvis konflikten ikke tar slutt innen midten av året, og hvis oljeprisen holder seg over 100 dollar fatet. Disse vil i så fall komme i tillegg til de 318 millioner menneskene rundt om i verden som allerede er rammet av matvareusikkerhet.