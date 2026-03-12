Iran-krigen kostet USA mer enn 11 milliarder dollar de første seks dagene

HQ

Krigen mot Iran har allerede kostet USA mer enn 11,3 milliarder dollar i løpet av de første seks dagene, ifølge estimater som ble lagt frem av tjenestemenn fra Donald Trumps administrasjon under en lukket briefing i Kongressen.

Tallet, som ble delt med amerikanske senatorer denne uken, gjenspeiler bare en del av de tidlige militærutgiftene og representerer ikke de fulle kostnadene ved konflikten. Tjenestemennene fortalte lovgiverne at det ble brukt ammunisjon til en verdi av 5,6 milliarder dollar bare i løpet av de to første dagene av angrepene, da amerikanske og israelske styrker innledet storstilte angrep som startet 28. februar.

Lovgiverne forventer nå at Det hvite hus vil be Kongressen om ytterligere finansiering, som potensielt kan komme opp i 50 milliarder dollar eller mer. Noen kongressmedlemmer har også uttrykt bekymring for den raske nedbyggingen av militære lagre, ettersom Pentagon samarbeider med forsvarsleverandører om å fylle opp våpenlagrene som brukes i kampanjen.

Tallet på 11,3 milliarder dollar ble først rapportert onsdag av New York Times.