Iran og Egypt ber FIFA avlyse Pride Month-aktiviteter under VM-kampen i Seattle

FIFA World Cup 2026 sammenfaller med Pride Month i USA, og Seattle, en av vertsbyene for fotballturneringen, bestemte seg for å kalle kampen 26. juni for "Pride Match" og inkludere den i feiringen av Pride-helgen i hele byen, med hovedfestligheter rundt 28. juni.

En komité i Seattle planla allerede før VM-trekningen å sette opp LHBTQ+-kunstverk rundt stadion. Men da kalenderen ble offentliggjort, viste det seg at den planlagte "Pride-kampen" 26. juni var Egypt mot Iran, to land der likekjønnede forhold er forbudt og LHBT+-personer blir straffeforfulgt, og til og med straffet med pisking og dødsstraff i Iran.

Forrige tirsdag sendte begge de arabiske landene et brev til FIFA der de oppfordret arrangørene til å forhindre LHBT+-aktiviteter i forbindelse med kampen, ettersom det "ville kollidere med de kulturelle og religiøse verdiene til nasjonene som deltar i kampen" (via Reuters): "Disse aktivitetene er i direkte konflikt med de kulturelle, religiøse og sosiale verdiene i regionen, spesielt i arabiske og islamske samfunn", sier det egyptiske fotballforbundet. "Vi ber FIFA om å garantere at kampen finner sted i en atmosfære som utelukkende fokuserer på sport og er fri for oppvisninger som strider mot troen til de deltakende nasjonene."

Etter at brevet ble sendt, bekreftet VM-arrangørene i Seattle at Pride-arrangementene vil fortsette som planlagt, men antydet at alle aktiviteter vil finne sted utenfor stadion, og sa at "vi kontrollerer ikke hva som skjer på banen eller på stadion; det er FIFAs domene", så det gjenstår å se om kampen vil fortsette å bli merket som "Pride Match"... og hvor langt fra stadion resten av Pride Month-aktivitetene vil være.

"Med hundretusener av besøkende og milliarder av seere over hele verden er dette et unikt øyeblikk for å vise frem og feire LHBTQIA+-samfunnene i Washington", sier organisasjonskomiteen for Seattle World Cup. FIFA har ennå ikke uttalt seg om dette.