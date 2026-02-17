Iran og USA gjør fremskritt i atomforhandlingene i Genève

HQ

Irans utenriksminister Abbas Araqchi sa tirsdag at Teheran og Washington har kommet til enighet om de viktigste " veiledende prinsippene" under de indirekte atomsamtalene i Genève, selv om en endelig avtale ennå ikke er i sikte.

I samtalene, som ble formidlet av Oman, deltok USAs spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner som representanter for USA, mens Araqchi talte på vegne av Iran. Araqchi beskrev samtalene som et "nytt mulighetsvindu" og uttrykte håp om en "bærekraftig" løsning som fullt ut anerkjenner Irans rettigheter.

Abbas Araqchi // Shutterstock

Forhandlingene ble innledet under økt spenning, blant annet med midlertidig stenging av deler av Hormuzstredet for iranske militærøvelser. Den øverste lederen, ayatollah Ali Khamenei, gjentok at USAs forsøk på å avsette hans regjering ville mislykkes, og advarte om at selv verdens sterkeste hær "kan noen ganger bli slått så hardt at den ikke kan reise seg".

Oljeprisene falt etter Araqchis kunngjøring, noe som gjenspeiler redusert frykt for konflikt. Iran bekreftet at de kun vil diskutere begrensninger i atomprogrammet i bytte mot sanksjonslettelser, og at de ikke vil forhandle om sine rakettlagre. USAs og Israels angrep på iranske atomanlegg i juni i fjor, inkludert angrep med B-2-bombefly, har ført til at Teherans kjernefysiske kapasitet er midlertidig stanset. Begge parter forlot Genève med " klare neste skritt", selv om det gjenstår mye arbeid før en fullstendig avtale kan inngås...