Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Iran og USA opprettholder våpenhvilen, til tross for «uidentifiserte» angrep på nabolandene

Droner avfyrt av irakiske militser mot Saudi-Arabia på den ene siden, houthiene i Jemen på den andre, og kurderne i Nord-Irak mot Iran: konflikten flytter seg bort fra Hormuzstredet.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Etter Donald Trumps umiddelbare ordre om å stanse angrepene denne helgen, etter konsultasjoner med landets øverste generaler, har også Iran opprettholdt en foreløpig våpenhvile når det gjelder amerikanske militærbaser i Midtøsten. Denne «innstillingen» av fiendtlighetene (som kan gjenopptas når som helst) har imidlertid gjenåpnet andre, mindre fronter i naboland og -områder.

Saudi-Arabia har rapportert (via Reuters) at de har skutt ned flere droner som hadde oljeanlegg i landet som mål, og som ble avfyrt og styrt av pro-iranske væpnede grupper fra Irak. Samtidig har kurdiske leirer i Nord-Irak (som støtter USAs interesser) blitt angrepet av droner av ukjent opprinnelse. Til slutt hevdet houthiene, Irans allierte i Jemen, å ha angrepet transittpunkter som brukes til å transportere olje til den saudiarabiske oljehavnen Yanbu ved Rødehavet, som gjengjeldelse for det de beskrev som saudiarabiske droneinntrengninger i jemenittisk luftrom.

Disse fiendtlighetene utnytter det ustabile klimaet i regionen for å fremme egne ensidige interesser og har egentlig ingen sammenheng med konflikten i Hormuzstredet. Takket være denne «pausen» mellom de to stridende maktene har prisen på et fat Brent-råolje falt under 90 dollar, og markedene ser positivt på Trumps beslutning om å stanse luftangrepene. Selv om de diplomatiske kanalene fortsatt er åpne, har Iran allerede uttalt at landet «ikke søker en ny avtale».

Iran og USA opprettholder våpenhvilen, til tross for «uidentifiserte» angrep på nabolandene
Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterYemenKurdishIrakSaudi ArabiaIranUnited States


Loading next content