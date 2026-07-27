Iran og USA opprettholder våpenhvilen, til tross for «uidentifiserte» angrep på nabolandene

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Etter Donald Trumps umiddelbare ordre om å stanse angrepene denne helgen, etter konsultasjoner med landets øverste generaler, har også Iran opprettholdt en foreløpig våpenhvile når det gjelder amerikanske militærbaser i Midtøsten. Denne «innstillingen» av fiendtlighetene (som kan gjenopptas når som helst) har imidlertid gjenåpnet andre, mindre fronter i naboland og -områder.

Saudi-Arabia har rapportert (via Reuters) at de har skutt ned flere droner som hadde oljeanlegg i landet som mål, og som ble avfyrt og styrt av pro-iranske væpnede grupper fra Irak. Samtidig har kurdiske leirer i Nord-Irak (som støtter USAs interesser) blitt angrepet av droner av ukjent opprinnelse. Til slutt hevdet houthiene, Irans allierte i Jemen, å ha angrepet transittpunkter som brukes til å transportere olje til den saudiarabiske oljehavnen Yanbu ved Rødehavet, som gjengjeldelse for det de beskrev som saudiarabiske droneinntrengninger i jemenittisk luftrom.

Disse fiendtlighetene utnytter det ustabile klimaet i regionen for å fremme egne ensidige interesser og har egentlig ingen sammenheng med konflikten i Hormuzstredet. Takket være denne «pausen» mellom de to stridende maktene har prisen på et fat Brent-råolje falt under 90 dollar, og markedene ser positivt på Trumps beslutning om å stanse luftangrepene. Selv om de diplomatiske kanalene fortsatt er åpne, har Iran allerede uttalt at landet «ikke søker en ny avtale».