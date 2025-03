Iran om Trumps trussel: "De truer med å angripe oss, noe vi ikke tror er særlig sannsynlig"

HQ

Siste nytt om Iran og USA . Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, erklærte mandag at ethvert forsøk fra USAs side på å gjøre alvor av president Trumps bombetrussel vil provosere fram et svar fra Teheran.

Du kan lese om Trumps trussel her. I en situasjon med økende spenning i atomforhandlingene understreket Khamenei at Iran ikke ville gi etter for press utenfra, og at USA ville få alvorlige konsekvenser dersom de fulgte en slik fremgangsmåte.

Til tross for Trumps ultimatum, som inkluderte en frist på to måneder for Iran til å gå med på nye samtaler, gjorde Khamenei det klart at Iran kun ville delta i indirekte forhandlinger, et standpunkt som gjenspeiler den pågående motstanden mot direkte dialog med Washington.