Iran presser Russland for å få mer støtte etter USAs angrep

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Irans øverste leder har sendt sin utenriksminister til Moskva med en personlig beskjed til Vladimir Putin, der han oppfordrer Russland til å innta en klarere holdning etter USAs nylige militæraksjon.



Det vil kanskje interessere deg: USA går inn i Israel-Iran-konflikten.



Mens Kreml opprettholder diplomatiske linjer med begge sider, er Iran angivelig misfornøyd med Moskvas dempede respons og ønsker mer synlig støtte. I mellomtiden virker Russland forsiktig med å overanstrenge seg i den pågående krigen i Ukraina.

"I slike tilfeller er det bedre å ikke ta seg vann over hodet for ikke å skade prosessen... Vi presenterer vår posisjon for begge sider. Som dere vet, er vi i kontakt med Israel og våre iranske venner", sa Vladimir Putin bare noen dager før USAs angrep.