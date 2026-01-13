Iran sier at 2 000 er drept etter at protestene går inn i sin tredje uke

HQ

Om lag 2000 mennesker har blitt drept i Irans landsomfattende protester, opplyste en iransk tjenestemann til Reuters tirsdag, og det er første gang myndighetene har anerkjent et så høyt dødstall siden urolighetene brøt ut for mer enn to uker siden. Tallet inkluderer både demonstranter og medlemmer av sikkerhetsstyrkene, men tjenestemennene oppga ikke fordelingen.

Den ikke navngitte tjenestemannen la skylden for dødsfallene på det myndighetene beskriver som terrorister, og beskyldte dem for å ha kapret demonstrasjonene som startet på grunn av den nasjonale valutaens kollaps. Protestene har siden utvidet seg til å bli noen av de alvorligste utfordringene mot Irans prestestyre på mange år, og har fått næring av stadig større økonomiske vanskeligheter.

Iran // Shutterstock

Uroen kommer samtidig som det internasjonale presset på Teheran intensiveres. USAs president Donald Trump har varslet 25 prosent toll på varer fra alle land som gjør forretninger med Iran, og har advart om at ytterligere militære aksjoner fortsatt er en mulighet.

Rettighetsgrupper sier at det reelle tallet kan være langt høyere enn det offisielle anslaget, og viser til hundrevis av bekreftede dødsfall og mer enn 10 000 arrestasjoner. Til tross for omfanget av urolighetene er det ifølge analytikere fortsatt ingen klare tegn på brudd i Irans mektige sikkerhetsapparat...