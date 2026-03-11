Iran sier til verden: "Gjør deg klar for en oljepris på 200 dollar fatet"

HQ

Iran har advart om at de globale oljeprisene kan stige til 200 dollar fatet etter at landets styrker onsdag beskjøt handelsskip i Golfen, noe som øker de økonomiske konsekvensene av krigen. Flere skip ble truffet i nærheten av Hormuzstredet, der omtrent en femtedel av verdens oljeforsyning normalt passerer.

Tjenestemenn i Iran sa at avbruddet kunne utløse "det verste sjokket i de globale energimarkedene siden oljekrisene på 1970-tallet". Det internasjonale energibyrået har foreslått å frigjøre 400 millioner fat fra de strategiske reservene i et forsøk på å stabilisere prisene, mens investorene fortsatt er forsiktige på grunn av usikkerheten om hvor lenge konflikten vil vare.

Opptrappingen kommer samtidig som kampene mellom Iran, Israel og USA intensiveres. Angrep på skip i Golfen har nå rammet mer enn et dusin fartøyer siden konflikten startet, noe som har økt frykten for at en langvarig blokade av Hormuzstredet kan forstyrre verdenshandelen og drive energiprisene kraftig oppover.

Som en talsperson for Irans militærkommando sier:

Gjør dere klare for en oljepris på 200 dollar fatet, for oljeprisen avhenger av den regionale sikkerheten, som dere har destabilisert.