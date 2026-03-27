Iran signaliserer åpenhet overfor Spania om Hormuz-transitt

HQ

Iran har sagt at de vil være åpne for forespørsler fra Spania om transitt gjennom Hormuzstredet, i det som ser ut til å være en sjelden diplomatisk innrømmelse til en EU-stat.

"SISTE NYTT: Iran anser Spania som et land som er forpliktet til folkeretten, så det viser mottakelighet for enhver forespørsel som kommer fra Madrid." #StraitofHormuz, sa den iranske ambassaden i et innlegg på sosiale medier.

Teheran har antydet at "ikke-fiendtlige fartøyer" fortsatt kan få passere hvis de koordinerer med iranske myndigheter, en holdning som allerede har gjort det mulig for enkelte tankskip fra land som Thailand og Malaysia å passere trygt.

Spanias utenriksminister José Manuel Albares nedtonet betydningen av Irans uttalelse, og sa at Madrid var uklar om det konkrete tilbudet. Han gjentok Spanias støtte til sanksjoner mot Iran og oppfordret til deeskalering, diplomati og en slutt på fiendtlighetene i Midtøsten.

Spanias direkte eksponering for krisen er fortsatt begrenset på grunn av landets relativt lille tankflåte, med få skip som opererer i nærheten av Golfen. De mer omfattende forstyrrelsene i de globale forsyningskjedene og energimarkedene fortsetter imidlertid å vekke bekymring i hele Europa, der regjeringene må navigere i de økonomiske konsekvensene.