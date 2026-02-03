Iran signaliserer at de er klare for atomsamtaler med USA

HQ

Irans toppdiplomat, Abbas Araghchi, har antydet at Teheran er forberedt på å gå inn i forhandlinger med USA om landets atomprogram, samtidig som de to landene angivelig planlegger samtaler på høyt nivå i Istanbul senere denne uken. Kunngjøringen kommer midt i en økende militær maktdemonstrasjon fra Washington, inkludert utplasseringen av krigsskip og fly i Gulf-regionen.

Under et besøk ved ayatollah Khomeinis helligdom understreket Araghchi at Iran alltid har vært åpen for diplomati, " forutsatt at det er gjensidig respekt og hensyn til interesser." En talsperson for Irans utenriksdepartement sa at regjeringen gjennomgår detaljene i forhandlingsprosessen og håper å ferdigstille ordningene i løpet av de kommende dagene.

Den amerikanske utsendingen Steve Witkoff er ventet å møte Araghchi på fredag, sammen med representanter fra flere arabiske og muslimske land, inkludert Qatar, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Egypt. Samtalene vil markere det første direkte møtet mellom Washington og Teheran siden april i fjor, kort tid før en kortvarig krig i juni, som involverte angrep på iranske atom- og missilanlegg.

Den militære opprustningen har skapt bekymring for en potensiell eskalering, og Iran har advart om at de kan komme til å gjengjelde angrep mot Israel. President Donald Trump har signalisert at han ønsker en ny atomavtale som vil begrense Irans anrikning av uran og stanse landets ballistiske rakettprogram, samtidig som han også åpner for et mer omfattende regimeskifte. Likevel er spenningen fortsatt høy, og begge sider er under press for å unngå en konflikt som kan utløse mer omfattende uro i regionen...