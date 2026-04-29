Iran står overfor sin mest ustabile periode siden revolusjonen i 1979

HQ

Konflikten mellom Iran og USA og Israel har ikke bare ført til økonomisk ustabilitet i så godt som alle verdens nasjoner, men kan også ha utløst en politisk og sosial krise i landet i Midtøsten som det kan ta mange år å stabilisere, selv om konflikten skulle ta slutt i dag.

Siden revolusjonen i 1979 har Iran vært en absolutistisk republikk der den øverste og ubestridte makten har ligget hos ayatollahen, i dette tilfellet, og inntil for to måneder siden, Khamenei. Men etter at han ble myrdet på konfliktens første dag, og sønnen hans - som også ble alvorlig såret kort tid etter - kom til makten, har denne regjeringen mutert til et oligarki av høytstående kommandanter fra Revolusjonsgarden, som er de som i realiteten styrer landets politikk. Ifølge opplysninger som Reuters har innhentet, er det denne klikken av høytstående kommandanter fra Det øverste nasjonale sikkerhetsrådet (SNSC), Den øverste leders kontor og Den islamske revolusjonsgarden (IRGC) som nå utformer strategiene for gjenopptakelse (eller ikke) av forhandlingene med USA, samt diplomatiske og militære aksjoner i forhold til Hormuzstredet.

Ifølge en pakistansk regjeringstjenestemann, som refererte til fredssamtalene mellom Iran og USA, der Pakistan har fungert som megler, sa han følgende "Det finnes tilsynelatende ingen enhetlig kommandostruktur for beslutningstaking. Noen ganger tar det mellom to og tre dager før de svarer."

Den nåværende lederen, Mojtaba, kan takke Revolusjonsgarden, som støttet ham som en forkjemper for sin harde linje, for sin fremgang. Revolusjonsgardens voksende hegemoni, som allerede var styrket av krigen, peker mot en mer aggressiv utenrikspolitikk og hardere intern undertrykkelse. Revolusjonsgarden er drevet av revolusjonær islamisme og et sikkerhetsfokusert verdensbilde, og ser det som sin oppgave å bevare den islamske republikken på hjemmebane, samtidig som de skal ha en avskrekkende innflytelse i utlandet.