Iran stenger seg ute fra omverdenen, protestene sprer seg og Khamenei kommer med en skarp advarsel

HQ

Iran ble nærmest isolert fra omverdenen fredag etter at myndighetene stengte internett og avbrøt kommunikasjonen over hele landet i et forsøk på å demme opp for den alvorligste protestbølgen i landet på mange år, utløst av økonomisk kollaps og økende sinne i befolkningen.

I en TV-sendt tale anklaget den øverste lederen Ayatollah Ali Khamenei demonstrantene for å tjene utenlandske interesser, og ga president Donald Trump direkte skylden for det han beskrev som orkestrert vold mot offentlig eiendom. Han advarte om at staten ikke ville tolerere uroligheter utført av det han kalte "leiesoldater for utenforstående".

Øverste leder Ayatollah Ali Khamenei // Shutterstock

Protestene som begynte på grunn av de skyhøye prisene og rialens kollaps, har siden spredd seg til alle provinser, og rettighetsgrupper har rapportert om dusinvis av dødsfall. Statlige medier har vist bilder av brennende biler, ødelagte banker og metrostasjoner, mens myndighetene har beskrevet scenene i enkelte byer som en slagmark.

Uroen har også avdekket splittelser utenfor Irans grenser. Opposisjonsfigurer i eksil oppfordret iranerne til å fortsette å protestere, men Trump distanserte seg fra monarkistiske ledere i utlandet, noe som signaliserte usikkerhet i Washingtons holdning, selv om Teheran fremstiller krisen som utenlandsk innblanding.

Med internasjonale sanksjoner gjeninnført på grunn av Irans atomprogram og en inflasjon på over 40 %, står regjeringen nå overfor en ustabil blanding av økonomisk nød og politisk motstand. Selv om myndighetene insisterer på at fredelige økonomiske protester er legitime, gir den omfattende mørkleggingen av kommunikasjonene og det store sikkerhetspådraget grunn til å frykte at protestene kan eskalere ytterligere.