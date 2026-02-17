Iran stenger delvis Hormuzstredet mens atomforhandlingene med USA begynner

HQ

Iran stengte midlertidig deler av det strategiske Hormuzstredet i flere timer tirsdag, med henvisning til sikkerhetshensyn da Revolusjonsgarden gjennomførte militærøvelser. Beslutningen kom like etter at de indirekte atomsamtalene mellom Iran og USA hadde startet i Genève, noe som økte spenningen i en av verdens mest kritiske transittruter for olje. Omtrent en femtedel av verdens oljetransporter passerer gjennom stredet.

USAs president Donald Trump sa at han ville involvere seg "indirekte" i forhandlingene, og antydet at Teheran var motivert til å få til en avtale for å unngå ytterligere konsekvenser. Washington har utplassert flere militære ressurser i Midtøsten og forbereder angivelig beredskapsplaner i tilfelle diplomatiet skulle mislykkes.

Hormuzstredet // Shutterstock

Irans øverste leder Ali Khamenei advarte om at forsøk på å styrte regjeringen ville mislykkes, og sa at selv den " sterkeste hæren" kunne bli slått ned. Teheran har krevd meningsfulle sanksjonslettelser og insisterer på at de kun vil forhandle om begrensninger på atomprogrammet, ikke på missilkapasiteten eller den regionale innflytelsen.

Samtalene, som Oman har meglet i, kommer etter fjorårets amerikanske og israelske angrep på iranske atomanlegg. Iran sier at landet har stanset anrikningen av uran til andre formål enn sivile behov, men det hersker fortsatt dyp mistillit. Militært press, innenlandsk uro og økonomiske sanksjoner tynger Teheran, og utsiktene til et gjennombrudd er fortsatt usikre...