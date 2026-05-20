Iran truer med å utvide konflikten til å omfatte flere land i regionen hvis USA gjenopptar bombingen

Krigen mellom Iran, USA og Israel ser ut til å nå et nytt vendepunkt. Siden forrige mandag har Donald Trump sendt meldinger som tyder på at han vurderer å gjenoppta luftangrepene på iransk jord, men han har alltid utsatt dem i siste øyeblikk for å gi rom for diplomati. I går, tirsdag, sendte Teheran dessuten et fredsforslag via Pakistan med krav om umiddelbar tilbaketrekning av amerikanske tropper fra nærliggende stillinger, en umiddelbar avslutning av konflikten (samt Israels offensiv i Libanon) og oppgivelse av den operative kontrollen over Hormuzstredet. I skrivende stund har USA ikke svart offentlig på dette forslaget.

Iran ser imidlertid ut til å ha mistet tålmodigheten med den amerikanske presidentens trusler, og har åpent snakket om å eskalere konflikten "utenfor regionen" dersom USA angriper Iran igjen. "Hvis aggresjonen mot Iran gjentas, vil den lovede regionale krigen denne gangen strekke seg utover regionen", uttalte Revolusjonsgarden i et kommuniké som ble offentliggjort av statlige medier og rapportert av Reuters. Ifølge nyhetsbyrået vil dette innebære et utvidet angrep på andre land i Midtøsten som er vertskap for amerikanske baser.

Med konflikten på stedet hvil blir Trumps posisjon stadig mer under lupen, selv innad i hans eget republikanske parti, som knapt kan forsvare beslutningene hans lenger når energiprisene skyter i været og den globale handelen blokkeres av konflikten. Med tanke på mellomvalget og hans popularitet på et historisk lavmål, virker utsiktene til en seierrik exit fra Iran-krigen for USA stadig fjernere.