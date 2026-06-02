Iran utelater sin beste spiller fra VM-troppen på grunn av illojalitet mot regimet

Iran spiller VM uten en av sine beste spillere, Sardar Azmoun, som er illojal mot regimet.

Knapt en uke før VM begynner, ser alt ut til å være klart for at Iran skal delta i turneringen og spille kampene sine i USA, selv i sammenheng med en krig som ser ut til å stoppe opp. Mandag offentliggjorde Iran sin tropp til VM, og det er en sjokkerende utelatelse: deres stjernespiss Sardar Azmoun, som spiller for Dubai fra UAE Pro League-klubben Shabab Al Ahli, er utelatt ... på grunn av illojalitet med det iranske regimet.

Den iranske treneren Amir Ghalenoei vraket ham fra laget allerede i mars, ifølge ESPN, på grunn av et innlegg på sosiale medier der han dukket opp sammen med Mohammed bin Rashid Al Maktoum, statsministeren i De forente arabiske emirater, mens Iran angrep landet under krigen mot USA og Israel.

Azmoun (31) har scoret 57 mål på 91 landskamper siden han debuterte i 2014. Han var en av få iranske spillere som gjorde suksess i Europa, hvor han spilte for Bayer Leverkusen og Roma før han gikk til Shabab Al Ahli.

Irans tropp til verdensmesterskapet i fotball 2026:

Målvakter:


  • Alireza Beiranvand (Tractor)

  • Hossein Hosseini (Sepahan)

  • Payam Niazmand (Persepolis)

Forsvarsspillere


  • Danial Eiri (Malavan)

  • Ehsan Hajsafi (Sepahan)

  • Saleh Hardani (Esteghlal)

  • Hossein Kanaani (Persepolis)

  • Shoja Khalilzadeh (Tractor)

  • Milad Mohammadi (Persepolis)

  • Ali Nemati (Foolad)

  • Ramin Rezaeian (Foolad)

Midtbanespillere


  • Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal)

  • Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli)

  • Mehdi Ghayedi (Al-Nasr)

  • Saman Ghoddos (Kalba)

  • Mohammad Ghorbani (Al-Wahda)

  • Alireza Jahanbakhsh (Dender)

  • Mohammad Mohebi (Rostov)

  • Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal)

  • Mehdi Torabi (Tractor)

  • Aria Yousefi (Sepahan)

Angripere


  • Ali Alipour (Persepolis)

  • Dennis Dargahi (Standard Liège)

  • Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor)

  • Mehdi Taremi (Olympiakos)

  • Shahriar Moghanlou (Kalba)

