Iran utelukker å delta i fotball-VM i USA: "Denne korrupte regjeringen har drept vår leder"

Iran forventes ikke å delta i FIFA World Cup 2026, til tross for at Gianni Infantino har sagt at de er velkomne til å delta og spille sine kamper i USA (Seattle og Los Angeles) i juni neste år, etter å ha snakket med Donald Trump om situasjonen.

Onsdag, noen timer etter Infantinos kunngjøring om at de ønsker det iranske laget velkommen, sa idretts- og ungdomsministeren i Iran, Ahmad Donyamali, i en uttalelse at det ikke er noen betingelser for at de kan delta i turneringen, som arrangeres av USA, Mexico og Canada i juni-juli 2026.

"Gitt at denne korrupte regjeringen har drept lederen vår, finnes det ingen betingelser for at vi kan delta i fotball-VM. Vi har blitt påtvunget to kriger på åtte-ni måneder, og flere tusen av våre innbyggere har blitt drept. Derfor har vi ingen mulighet til å delta på denne måten."

Iran risikerer sanksjoner fra FIFA for å ha trukket seg fra turneringen.

Selv om det foreløpig ikke er sendt noen søknad til FIFA om å trekke seg fra turneringen, kan Iran bli utsatt for en stor sanksjon fra FIFA, skriver The Guardian. Boten kan variere mellom €275 000 (£238 000) og €555 000, avhengig av datoen for tilbaketrekningen, i tillegg til andre sportslige sanksjoner dersom FIFAs disiplinærkomité bestemmer seg for det. De vil også måtte tilbakebetale alle midler de har mottatt fra FIFA for forberedelsene, samt konkurranserelaterte bidrag.

Det vil være et hardt slag for det iranske fotballforbundet. Laget har spilt seks ganger i VM, inkludert de tre siste (2014, 2018 og 2022). De skulle etter planen spille mot New Zealand, Belgia og Egypt, og kunne til og med ha møtt USA hvis de kvalifiserte seg til utslagsrundene som gruppetoer, selv om Iran aldri har gått videre fra gruppespillet, og bare har vunnet tre VM-kamper i historien, scoret 13 mål og fått 31 innslupne.