Iran utnevner Mojtaba Khamenei til ny øverste leder

Iran har utnevnt Mojtaba Khamenei til landets nye øverste leder etter sin far Ali Khamenei, som ble drept i tidlige angrep under konflikten med USA og Israel. Irans ekspertforsamling sa at de 88 medlemmene i forsamlingen stemte for å utnevne Mojtaba, en hardlinjet geistlig med sterke bånd til Irans sikkerhetsapparat.

Utnevnelsen befester makten blant Irans hardlinere etter hvert som kampene trappes opp. USAs president Donald Trump har sagt at Washington bør ha noe å si når det gjelder Irans neste leder, mens Israel har advart om at de kan komme til å angripe den som erstatter Khamenei...