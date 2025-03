Iran utvider elektronisk overvåking for å håndheve hijablovene

HQ

Iran har siden Mahsa Aminis død i 2022 slitt med økende spenninger, og myndighetenes økende bruk av elektronisk overvåking har blitt et viktig verktøy for å håndheve de kontroversielle hijablovene.

En fersk FN-rapport (via Associated Press) avslører at droner, ansiktsgjenkjenningsteknologi og en offentlig rapporteringsapp har blitt tatt i bruk for å spore kvinner som bryter den obligatoriske regelen om bruk av skaut.

I tillegg til overvåkningskameraer langs hovedveiene, gjør appen det mulig for innbyggerne å rapportere kvinner som ikke overholder loven, og flagge kjøretøyene deres for potensiell straff, inkludert beslagleggelse for å ignorere disse advarslene.

Til tross for at myndighetene først trakk seg tilbake etter massive protester, har Noor-planen ført til en kraftig økning i antall arrestasjoner, og det har ført til at hijabloven nå håndheves på nytt. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne økte innsatsen vil påvirke den pågående sosiale uroen.