Iran vil ikke delta i de paralympiske vinterlekene fordi deres eneste utøver ikke kan reise trygt

De paralympiske vinterlekene i 2026 begynner fredag 6. mars, med den kontroversielle deltakelsen av utøvere fra Russland og Hviterussland ... men ikke fra Iran, av den eneste grunnen at han (det skulle bare være en utøver ved lekene i Milano-Cortina) ikke kan reise trygt til Italia. Den internasjonale paralympiske komité bekreftet det timer før åpningsseremonien.

Den eneste iranske utøveren som skal delta i Paralympiske leker kan ikke reise, "risikoen for menneskeliv er for høy"

Den eneste iranske utøveren som etter planen skal delta i lekene, er langrennsløperen Aboulfazl Khatibi Mianaei. IPC-president Andrew Parsons sa at han var "veldig skuffet på vegne av verdensidretten og spesielt Aboulfazl", og at de jobbet "utrettelig" for å finne alternative ruter for den 23 år gamle skiløperen, men at "risikoen for menneskeliv er for høy".

Det har snart gått en uke siden USA og Israel startet luftangrepene mot Iran. Konflikten har satt mange idrettskonkurranser på pause, noe som har satt de kommende F1-løpene i Bahrain og Saudi-Arabia eller fotballkampen mellom Spania og Argentina i Qatar senere denne måneden i fare, med en skjebne som fortsatt ikke er avgjort.