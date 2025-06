Iran vurderer å stanse samarbeidet med FNs atomvåkenhetshund

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Irans parlament er på vei mot å stanse samarbeidet med FNs atomenergiorgan, med henvisning til tvil om organisasjonens upartiskhet, sa et medlem av parlamentets presidium mandag, ifølge statlige medier.



Dette kan interessere deg: USA går inn i Israel-Iran-konflikten.



Iranske medier gjengir uttalelser fra parlamentspresident Qalibaf: "Vi i parlamentet forsøker å få vedtatt et lovforslag som vil suspendere Irans samarbeid med IAEA inntil vi har objektive garantier for at denne internasjonale organisasjonen opptrer profesjonelt."



Dette kan interessere deg: Hormuzstredet i fare etter USAs angrep.



Tjenestemenn hevder at vakthunden har gått fra å være en nøytral observatør til å bli en politisert aktør, og krever garantier før de fortsetter samarbeidet. Iran insisterer på at landet ikke har noen intensjoner om å utvikle atomvåpen, og understreker behovet for rettferdig behandling i overvåkingen.