Irans Abbas Araqchi ønsker å lede atomforhandlingene gjennom "kontinuerlige og vedvarende forhandlinger"

Irans utenriksminister Abbas Araqchi, veterandiplomaten som var med på å forhandle frem Irans atomavtale i 2015, er tilbake i rampelyset nå som Teheran står overfor kritiske samtaler for å forhindre en potensiell amerikansk militæraksjon.

Araqchi (63) sammenligner Irans forhandlingsstil med byttehandelen i en tradisjonell basar ("kontinuerlige og vedvarende forhandlinger"), en tilnærming preget av tålmodighet og strategi. Han nyter også full tillit fra den øverste lederen, ayatollah Ali Khamenei, og regnes som en av landets mest innflytelsesrike utenriksministre på mange år.

Araqchi er karrierediplomat og tidligere revolusjonsgardist, og han har rykte på seg for å være rolig, tålmodig og teknisk ekspert. Han ledet Irans delegasjon i fjorårets samtaler med USA, som til slutt gikk i stå, og har nå som mål å gjenopplive en diplomatisk vei mot en atomavtale. "Det er fortsatt en god sjanse for en diplomatisk løsning basert på et vinn-vinn-spill, sier han til CBS News, og avviser behovet for en militær opprustning...