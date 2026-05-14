"Irans flagg skal heises og forsvares" i fotball-VM: Stor fest med fotballspillere tross usikkerhet

Irans deltakelse i fotball-VM i 2026 var tvilsom i mange måneder etter at krigen mot Israel og USA startet 28. februar. Konflikten, som spredte seg til resten av Midtøsten, har ikke tatt slutt, og til tross for det anspente forholdet mellom Iran og USA vil det iranske laget reise til USA for å spille VM-kampene sine.

Det er i hvert fall forventningen etter at det i går ble arrangert en stor fest i Teherans gater, der tusenvis av mennesker tok turen til Enqelab-plassen for å se fotballspillerne og VM-draktene som ble avslørt på festen. Mehdi Taj, president i det iranske fotballforbundet, sa at "uansett resultat, måtte Irans flagg bli heist der og forsvart" (via Al Jazeera).

"Dette er den beste avskjeden i de fire siste VM-sluttspillene. Spillerne er med folket, og publikum står sammen med landets verdighet, ære og styrke", la Taj til, som for noen uker siden ble nektet adgang på den kanadiske flyplassen da han reiste til et FIFA-møte fordi han er tidligere medlem av Den islamske revolusjonsgarden (IRGC), som er oppført som en terroristorganisasjon i Canada, så vel som i USA.

Det er fortsatt usikkerhet, og Iran har mange ganger satt spørsmålstegn ved deltakelse i en idrettskonkurranse i et land de er i krig med, men FIFA har insistert på at Iran vil delta, og har avvist deres begjæringer om å flytte VM-kampene til Mexico, som er medarrangør av VM sammen med Canada. "FIFA har gitt løfter, og forhåpentligvis vil disse løftene føre til resultater, og spillerne vil motta visumene sine i tide", sa Hedayat Mombeini, generalsekretær i fotballforbundet, i en statlig TV-kanal, og sa at de fortsatt ikke har mottatt de ekstraordinære visumene som spillerne og staben vil motta for å komme inn i landet.