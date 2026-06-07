Irans fotballforbund protesterer mot at noen medlemmer har blitt nektet visum av USA

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Iran skal delta i VM etter at alle spillerne har fått visum for å reise inn i USA og spille VM-kampene. Spillerne og en del av staben lander i Mexico på søndag, hvor de skal ha base under turneringen: Visumene uttrykker at spillerne og staben må reise inn og ut av landet i løpet av samme dag som kampene deres.

Det har vært ytterligere kontroverser fordi USA ikke innvilget visum til flere medlemmer av det iranske fotballforbundet, deriblant IFFs president Mehdi Taj, direktør Mehdi Kharati, forbundets generalsekretær Hedayat Mombini og mediedirektør Mohsen Motamedkia.

Irans ambassade kritiserte avgjørelsen og sa at viktige medlemmer av et hvilket som helst fotballandslag er utelatt. "Dere har nå eskalert den bevisste og diskriminerende behandlingen av Irans fotballandslag til sitt høyeste nivå", skrev Irans ambassade i Tyrkia i et innlegg på sosiale medier.

Iran spiller i gruppe G i VM, mot New Zealand (16. juni), Belgia (21. juni) og Egypt (27. juni).