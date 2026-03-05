Irans kvinnelandslag gir opp protesten og synger nasjonalsangen i AFC Asian Cup

HQ

Irans kvinnelandslag skapte overskrifter på mandag da de nektet å signere nasjonalsangen, under en kamp mot Sør-Korea i AFC Women's Asian Cup. Tre dager senere sang de imidlertid nasjonalsangen igjen, og ikke bare det, alle gjorde honnør med hendene mens hymnen ble spilt.

Hva var motivasjonen for denne endringen? Mange eksperter mener at det var den iranske regjeringen som beordret laget til å oppgi protesten og synge hymnen. "Kvinnelaget fra Iran synger nasjonalsangen 'under instruksjon' i kamp to", sier journalisten Tracey Holmes, som har spesialisert seg på politikken bak idrett.

"Enten de ba bønn eller sang hymnen, var det tydelig for alle som så på at spillerne hadde fått beskjeden hjemmefra om at de måtte vise symbolsk solidaritet med hjemlandet sitt, som for tiden er under beleiring", sier den australske advokaten og idrettsintegritetskonsulenten Catherine Ordway til DW.

I VM i 2022 nektet herrelandslaget også å synge den iranske hymnen i åpningskampen, men sang den i den påfølgende kampen. Det ble da antydet at spillerne hadde blitt beordret til å synge hymnen og sende et budskap om samhold med landet, i forbindelse med de regjeringsfiendtlige protestene etter drapet på 22 år gamle Mahsa Amini, utført av moralpolitiet.

Med landets leder myrdet av Israel og USA for mindre enn en uke siden, og landet i aktiv krig, var det et sterkt budskap å se de iranske fotballkvinnene nekte å synge nasjonalsangen: manglende støtte til regimet, som "bruker idretten til å håndheve moralske koder og undertrykke dissens, selv for kvinnelige tilskuere", forklarer Ordway, og som legger et spesielt press på kvinnelige idrettsutøvere fordi "kroppene deres er politisert, kontrollert og sterkt overvåket."

Protesten har imidlertid tilsynelatende blitt oppgitt av de iranske fotballspillerne, selv om mange mistenker hva som skjedde bak kulissene: en direkte ordre om å vise støtte til landet sitt.

Iran tapte 3-0 i den første kampen mot Sør-Korea, og 4-0 i torsdagens kamp mot vertslandet Australia.