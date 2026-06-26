Irans landslagstrener sier at de vil se bort fra «ting som er forbudt i vår religion, men som ikke eksisterer» før Pride-kampen

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VM-gruppespillkampen mellom Egypt og Iran, kl. 05.00 CEST, kl. 04.00 BST lørdag 27. juni, vil også bli kalt «Pride-kampen», fordi den faller på fredagen før Pride-helgen, og VM-organisasjonskomiteen i Seattle bestemte at dette skulle være «Pride-kampen», og at den skal være fylt med LGBTQ+-flagg og symboler... før de visste at den skulle spilles mellom to muslimske land.

For flere måneder siden, da loddtrekningen fant sted og tilfeldighetene bestemte at det skulle bli Egypt mot Iran i Seattle lørdag 27. juni kl. 05.00 CEST, protesterte begge landene og sa at disse feiringene «ville komme i konflikt med de kulturelle og religiøse verdiene til nasjonene som deltar i kampen», og ba FIFA om å garantere at kampen ville være «fri for uttrykk som strider mot de deltakende nasjonenes tro».

FIFA svarte ikke, og «Pride-kampen» vil gå som planlagt, uansett hvor ubehagelig det vil være med land som forbyr eller straffer LGBTQ+-samfunnet. I Egypt er ikke samkjønnede forhold forbudt, men landet har noen «moralsklausuler» som kriminaliserer dem, ifølge The Pink News: lover som brukes til å selektivt gå etter queer-personer, som ikke er beskyttet mot diskriminering. Samkjønnet ekteskap er heller ikke tillatt, og transpersoner kan ikke endre kjønnsmarkøren sin.

Irans landslagstrener Amir Ghalenoei sa at de vil ignorere flaggene og «se bort fra ting som ikke eksisterer». «

Vi er her for å spille fotball, ikke for andre ting. Når det gjelder ting som er forbudt i vår religion og som ikke eksisterer, ønsker vi ikke å snakke om dem. Vi snakker bare om kampen, fotball og spillets skjønnhet

Arlette Lopez / Shutterstock

.» I Iran er samkjønnede forhold straffbare, noen ganger med livstid i fengsel, piskeslag eller dødsstraff.