Irans nye leder lover å holde Hormuz stengt

HQ

Irans nye øverste leder, Mojtaba Khamenei, har lovet å holde Hormuzstredet stengt som et pressmiddel mot USA og Israel, i sine første offentlige uttalelser etter at han overtok etter sin far, Ali Khamenei.

I en uttalelse som ble lest opp på iransk statlig fjernsyn, sa Khamenei at Iran ville fortsette å kjempe og "ikke forsømme å hevne martyrenes blod". Han oppfordret nabolandene til å stenge amerikanske baser på deres territorium, og insisterte på at stengningen av Hormuzstredet (som om lag en femtedel av verdens olje normalt passerer gjennom) fortsatt vil være et viktig strategisk verktøy.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu svarte med en skarp advarsel under en pressekonferanse, der han antydet at Irans ledelse kan bli et mål når konflikten eskalerer. Utvekslingen av trusler kommer samtidig som angrep på skipsfart og streiker i hele regionen fortsetter å skremme de globale energimarkedene og øke frykten for en langvarig krig.

Som Khamenei uttalte på iransk statlig fjernsyn:

Jeg forsikrer alle om at vi ikke vil forsømme å hevne blodet til deres martyrer. Folkets krav er å fortsette vårt effektive forsvar og få fienden til å angre på det. Vi må fortsette å bruke spaken for å blokkere Hormuzstredet.