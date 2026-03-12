Irans nye øverste leder er "lett skadet", men fortsatt aktiv

HQ

Irans nyutnevnte øverste leder, Mojtaba Khamenei, ble "lett skadet under de første angrepene" i konflikten, men er fortsatt aktiv, sa en iransk tjenestemann til Reuters onsdag.

Khamenei har ikke vist seg offentlig eller kommet med uttalelser siden han ble valgt av en geistlig forsamling til å etterfølge sin far, Ali Khamenei, som ble drept i den første bølgen av amerikanske og israelske luftangrep 28. februar. Iransk statlig fjernsyn har omtalt den nye lederen som en "såret veteran" fra konflikten.

Mojtaba Khamenei, som regnes som en hardliner med nære bånd til Den islamske revolusjonsgarden, var lenge ansett som den fremste kandidaten til å overta landets lederskap. Ifølge offisielle kilder har han spilt en nøkkelrolle i kulissene i årevis som leder av farens kontor, selv om han har forblitt relativt ukjent for den iranske offentligheten.