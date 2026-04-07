Irans regjering vil ta den endelige avgjørelsen om VM-deltakelse: Sjansen for å spille i USA er "svært liten"

Irans sports- og ungdomsminister Ahmad Donyamali venter på svar fra FIFA for å kunne ta en endelig avgjørelse om Irans deltakelse i VM, der de etter planen skal spille tre gruppespillkamper i USA, mot New Zealand og Belgia i Los Angeles og mot Egypt i Seattle.

"Hvis søknaden blir akseptert, vil Irans deltakelse i VM være sikker. FIFA har imidlertid ikke svart ennå", sa Donyamali til nyhetsbyrået Anadolu i Tyrkia sist søndag. Han sikter til en forespørsel om å flytte VM-kampene fra USA til Mexico, og selv om Iran tilsynelatende ikke har fått noe svar, har FIFA-president Gianni Infantini bekreftet at en flytting ikke er aktuelt, og at kampene vil finne sted der de er annonsert, "der de skal være i henhold til loven".

Donyalami bekreftet at laget vil være klart, men at den endelige avgjørelsen vil bli tatt av regjeringen. Han sa at sikkerhetsgarantiene for spillerne og staben i USA er "tvilsomme", og "under disse omstendighetene er muligheten for at Iran deltar i VM-kampene i USA svært liten.

"Men hvis de relevante sikkerhetsgarantiene blir gitt, vil vår regjering ta avgjørelsen om Irans deltakelse i verdensmesterskapet".