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      Verdensnyheter

      Iranske angrep på CIA-anlegg i Midtøsten vekker mistanke om russisk kontraspionasje

      Amerikanske etterretningsanalytikere prøver å avklare om Russland faktisk yter støtte til Iran utover levering av militært utstyr.

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      Konflikten mellom USA og Iran har betydelig innvirkning på verdensøkonomien, og selv om bare en håndfull land foreløpig er involvert i krigen rundt Hormuzstredet, betyr ikke dette at det ikke står andre geopolitiske interesser på spill, utover sjøfarten gjennom stredet og transporten av drivstoff og energi.

      Ifølge anonyme kilder som har snakket med Reuters, vekker Irans siste målrettede droneangrep mot CIA-anlegg mistanke om at slik etterretning, samt teknologisk støtte, kan komme fra Russland. Tilsynelatende anses «angrepenes effektivitet og tilsynelatende presisjon», samt Russlands omfattende tekniske støtte til Iran, som mulige bevis på en hemmelig allianse.

      Siden krigens begynnelse ble minst to CIA-anlegg angrepet i mars: det ene var CIA-stasjonen i Saudi-Arabia, som ligger i den amerikanske ambassaden i Riyadh, og det andre lå i det østlige Irak. Noen kilder antydet at også andre CIA-anlegg hadde blitt angrepet, men ga ingen nærmere opplysninger.

      Iranske angrep på CIA-anlegg i Midtøsten vekker mistanke om russisk kontraspionasje
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