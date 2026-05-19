Iranske fotballspillere er ikke i "passende fysisk form" for VM, sier trener

Parallelt med usikkerheten rundt Irans deltakelse i fotball-VM neste måned, med alle tre gruppespillkampene i USA, har Amir Ghalenoei, Irans hovedtrener, sagt at han ikke er "helt fornøyd med spillernes beredskapsnivå", men forventer å ta igjen "rundt 20 til 25 % av denne mangelen" i treningsleiren som er sendt til Tyrkia de neste to til tre ukene, som Reuters har rapportert om.

Ghalenoei legger ikke skylden på spillerne: Krigen med Israel og USA, som startet 28. februar, førte til at den hjemlige Persian Gulf Pro League-sesongen ble avbrutt, og den vil ikke bli gjenopptatt før etter VM. Av de 30 spillerne som ble innkalt til VM på lørdag, under en stor fest i Teheran, spiller 22 for iranske klubber, og har vært inaktive i nesten tre måneder.

"Vi må heve våre hjemlige spillere til det nivået som kreves i det moderne spillet," legger treneren til. "Når det gjelder aldersprofilen, mener jeg at våre hjemlige spillere er i en god posisjon, men det er fortsatt områder som må forbedres. Vi må fortsette arbeidet i Tyrkia-leiren med besluttsomhet og optimisme."

Irans første tester blir en vennskapskamp mot Gambia 29. mai og en annen vennskapskamp også i Tyrkia, samt en vennskapskamp mot Puerto Rico på den amerikanske basen i Arizona, før utfordringen begynner: New Zealand 15. juni, Belgia 21. juni i Los Angeles, og Egypt 26. juni i Seattle. Selv om den virkelige utfordringen for de iranske spillerne og staben kanskje blir å komme inn i landet uten hendelser, noe FIFA håper vil skje uten problemer, men det er ikke sikkert den uforutsigbare Trump-administrasjonen tenker det samme...