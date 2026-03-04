Iranske hackere bruker Starlink for å holde seg online under konflikt

HQ

Mens militære angrep dominerer overskriftene, utspiller det seg en mer stille, men viktig kamp på nettet, en kamp som viser at moderne konflikter utkjempes like mye på nettet som på bakken.

En iransk hackergruppe kjent som Handala har brukt Starlink, satellitt Internett-tjenesten som eies av Elon Musk, for å holde seg online under de pågående amerikansk-israelske angrepene på Iran. Ifølge det israelske cybersikkerhetsfirmaet Check Point har gruppen benyttet seg av Starlink i hvert fall siden januar, etter at Teheran innførte nedstengning av internett.

Cybereksperter som Forbes siterer, sier at Handala opererer under ledelse av Irans etterretnings- og sikkerhetsdepartement, og at de nylig har utført cyberangrep mot israelske tjenestemenn og regional energiinfrastruktur. Starlink-terminaler er offisielt forbudt i Iran, men smugles i stor utstrekning inn i landet via svartebørsen, noe som gjør det mulig for titusenvis av brukere å omgå statlige kontroller.

Avsløringene belyser en utilsiktet konsekvens av forsøkene på å holde iranerne tilkoblet internett: Selv om satellittbasert internett har hjulpet aktivister med å omgå sensuren, har det også gjort det mulig for statstilknyttede hackergrupper å holde seg aktive. Etter de siste angrepene har pro-iranske cybergrupper trappet opp angrepene på nettet, noe som understreker hvordan den digitale krigføringen fortsetter parallelt med den militære kampanjen...

"De er den mest beryktede hackergruppen regimet bruker", sier Gil Messing, stabssjef i Check Point.