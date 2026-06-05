Iraola offisielt annonsert som Liverpool-trener for to sesonger: "Jeg ønsker å bli en til av dere"

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Liverpool FC har offisielt annonsert Andoni Iraola som sin nye manager. Den spanske treneren hopper fra Bournemouth, til fansenes store skuffelse, til Liverpool, og signerer en toårskontrakt og erstatter Arne Slot, som fikk sparken av klubben etter å ha endt på femteplass i Premier League ett år etter å ha vunnet den.

"Jeg kan bare si at jeg ønsker å bli en av dere, jeg ønsker å gjøre meg fortjent til å være en av dere, slik at vi kan nyte det hele sammen", sa Iraola i sin presentasjon, og beskrev at "du trenger ikke mange ting for å bli tiltrukket av Liverpool. Liverpool er Liverpool."

"Åpenbart atmosfæren, supporterne, klubben, spillerne, sjansen for meg til å trene spillere på toppnivå, sjansen til å kjempe om titler. Jeg tror ikke det kan være mer attraktivt enn dette. Det er vanskelig å finne det. Så jeg gleder meg veldig til å begynne."

Tror du Iraola, som er relativt uerfaren, vil være i stand til å forbedre laget og bringe det tilbake til en tittelkandidat i England og Europa?