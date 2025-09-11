Irland signaliserer mulig tilbaketrekning fra Eurovision 2026 på grunn av Israels deltakelse Avgjørelsen gjenspeiler den økende uroen over den humanitære situasjonen i Gaza.

HQ Her i Spania har vi mottatt nyheter om at landet vårt kanskje ikke vil delta i Eurovision hvis Israel gjør det. Nå har det blitt kunngjort at Irland også kan komme til å stå over neste års Eurovision Song Contest dersom Israel får lov til å delta, opplyser landets nasjonale kringkaster RTE. Avgjørelsen gjenspeiler den økende uroen over den humanitære situasjonen i Gaza, som har dominert overskriftene og skapt debatt blant medlemmene i European Broadcasting Union. RTE understreket at det ville være "samvittighetsløst" å delta så lenge krisen pågår, og fremhevet bekymringer knyttet til pressens tilgang og journalistenes sikkerhet. Irland har en lang Eurovision-historie, men foreløpig er avgjørelsen ikke tatt mens EBU rådfører seg med sine medlemmer. Hva synes du om situasjonen? Irland i Eurovision Song Contest 2025 // Shutterstock