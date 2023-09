Iron Gate viser frem mer av Valheims Ashlands-utvidelse

HQ

Valheim fortsetter å vokse, om enn bak lukkede dører. Den store kommende Ashlands-utvidelsen er fortsatt noen måneder unna, men med sommeren bak oss og mini-oppdateringen Hildir's Request friskt i minne benytter Iron Gate nå anledningen til å gi oss litt mer informasjon om de nye redslene som venter oss. Nærmere bestemt får vi se bilder av to skapninger vi kan forvente å møte i Ashlands - Bonemaw Serpent og noe de kaller Charred, det nye områdets svar på de monstrøse grå dvergene i Black Forest.

"Forrige gang fokuserte vi mye på landskapet og terrenget - og vi har også vist frem et annet landskapsbilde på sosiale medier siden den gang - så denne gangen tenkte vi å ta en ny titt på Ashlands' innbyggere i stedet. Som vi allerede har sagt mange ganger, er spillutvikling en iterativ prosess, og ting endrer seg ofte over tid. Vi har for eksempel endt opp med å gi et nytt utseende til Bonemaw Serpent, som lever i havet rundt biomet. Hold utkikk etter de skarpe piggene når du seiler!

Vi følte også at vi manglet en type fiende. Når vi trenger inspirasjon, ser vi ofte tilbake på Schwarzwald, og denne gangen var ikke annerledes. Ved å låne noen aspekter fra grådvergene har vi lagt til denne underkategorien av forkullede, som for tiden utgjør en ganske stor del av befolkningen i Ashlands."

Du kan lese bloggen i sin helhet her.

Gleder du deg til Ashlands?