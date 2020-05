Iron Man VR er nå ferdigutviklet

Du ser på Annonser

Mange ser ut til ha å glemt at Sony faktisk har tre store premierer i sommer. Selvfølgelig snakker vi om The Last of Us: Part II og Ghost of Tsushima, men også det bortglemte Iron Man VR som har forsvunnet litt i hypen av de to andre.

Men det er fortsatt på vei og det virker som at vi kan være helt sikre på at det ikke blir forsinket nå. Dette vet vi fordi utvikleren Camouflaj i går kveld postet følgende på Twitter:

"After years of hard work, we are proud to announce that MARVEL'S IRON MAN VR has officially gone gold! We can't wait for everyone to #SuitUp when the game releases exclusively for Playstation VR on July 3."

Og "gone gold" betyr at det er ferdig og klart til å sendes til trykk, som du sikkert vet. Dermed er det bare å vente til den 3. juli.