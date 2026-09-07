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Å være eller ikke være en gigantisk krigsmaskin – det er spørsmålet jeg stilte meg selv etter å ha spilt « Iron Nest: Heavy Turret Simulator. Kanskje husker du glemte spill som «Bang! Bang!», «Gorillas», «Tank Wars», «Hogs of War» og «Artillery Duel», for bare å nevne noen få. Dette er artillerigenren – en sjanger som i dag nærmest er død, bortsett fra noen få uavhengige spill og Worms, som har dominert sjangeren i flere tiår. « Iron Nest: Heavy Turret Simulator forsøker å rettferdiggjøre sin eksistens i dette landskapet med et strålende konsept og strålende spillmekanikk.

Når du starter spillet, blir du møtt av den tradisjonelle introduksjonen som forklarer hvem du er, hva du gjør og, av og til, hvorfor. Ulempen er at nasjonen din bare hadde råd til én krigsmaskin og deg. Dette betyr at du må løpe rundt, beregne, rotere, lade om og måle avstander på et kart helt på egen hånd. Datamaskinene tar imidlertid hånd om mange av de mer kompliserte beregningene; du trenger bare å måle opp bestemte avstander, kjenne breddegradene, og derfra kan du spille ganske sømløst. Utfordringen ligger i å gjøre alt selv når du er under press. Noen ganger må du også flytte krigsmaskinen din, noe som innebærer at du må flytte symboler manuelt på kartet i roboten, slik at beregningene må gjøres på nytt med jevne mellomrom.

Å lage en kopp kaffe, sette på litt musikk og klappe katten din er en flott måte å starte dagen på før du bomber en by med våpen som er så kraftige at de ikke engang ville ha fått plass i Fallout.

Det må imidlertid sies at den første gangen du avfyrer et skudd, er det en fenomenal opplevelse å høre lydene ekko og kjenne at hele maskinen rister. Det er lagt stor vekt på detaljer, og selv om du ikke kan se det, kan du føle akkurat hvor mye skade du påfører takket være tilbakemeldingen du får etter at skuddene treffer. Hvis du treffer målene godt nok, raskt nok og effektivt, blir du belønnet med medaljer. Du lurer kanskje på hvorfor du i det hele tatt skulle spille noe slikt. Innlevelsen du får av å sitte i maskinen, prøve å skyte på mål og samtidig unngå å bli angrepet selv, er så utrolig stemningsfull.

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Det er verdt å understreke at dette er et indie-spill med 15 oppdrag og to horde-moduser i skirmish-modus, fordelt på to kart. Den ene spillmodusen kaster flere og flere fiender mot deg til du dør, mens den andre fortsetter i det uendelige. Kampanjen er hovedattraksjonen i dette spillet. Det tok meg 15–20 timer å fullføre den, og hvor lang tid det tar, avhenger av hvor rask du er. Modusen som fyller hele skjermen kan forlenge den tiden hvis du blir sittende fast i den. Gitt den enkle utformingen av oppdragene, mistenker jeg at utviklerne, Nick Nieuwoudt og Dominik Latos, kanskje vil kunne utvide spillet over tid med flere oppdrag, skirmish-kamper og nye kampanjer. Jeg kan tenke meg at dette også ville fungere med en flerspillermodus, med én-mot-én- eller to-mot-to-kampmaskiner og et par spillere på hver artilleriplattform. Det som får dette til å fungere, i motsetning til andre artillerispill, er at du er i bevegelse. Det handler derfor ikke om «først til å skyte, først til å vinne». Dette har vært et tradisjonelt problem i sjangeren. Mobile baser løser dette på samme måte som Worms en gang gjorde.

Du kan ta opp katten din, klappe den eller jage den vekk.

Visuelt er dette ikke på høyde med visse kommende titler som PVKK: Planetary Defence Cannon Commander, men det fungerer bra for det det er. Grafikken er akseptabel, og når du veksler mellom kontrollene, kartet, kaffemaskinen og tar opp en oransje katt, er alt oversiktlig og godt plassert. Det går raskt å finne ut hva som er hva og komme i gang med å beregne, posisjonere og avfyre store artillerigranater mot fienden. Lyden er også fenomenal, ettersom hvert skudd får roboten til å riste, og lyden er både passende og høy. Den har også et togfløyte du kan aktivere, akkurat som om det var et tog. Hele hodet mitt vibrerte av den lyden på grunn av hodetelefonene mine. Når du så dreier på ventilene og andre kontroller, høres alt akkurat slik det skal. Det virker som om det henter inspirasjon fra dieselpunk og steampunk inne i roboten.

En ting man kanskje kan kritisere spillet for, er jakten på medaljer og hvor godt du presterer. Samtidig er det et slags insentiv for spilleren. Men jeg synes oppdragene i seg selv er så underholdende og den generelle opplevelsen så god at det egentlig ikke spiller noen rolle. Spillet fungerer som det skal, nesten uten tekniske feil eller glitches. Dette betyr at du kan kaste deg rett inn i spillet uten frustrerende problemer, forutsatt at du er like heldig som jeg var. Hvis jeg skulle kåre et av årets beste indiespill, ville dette havne høyt oppe på listen. Det tar for seg en nesten utdødd sjanger og blåser nytt liv i den på sin egen unike og spennende måte. Spillets fortelling og spillelementer fungerer sammen for å skape en strålende helhetsopplevelse. Du skal imidlertid ikke forvente en historie som virkelig fenger deg, men heller en som forklarer hvorfor du gjør dette. Det er spillmekanikken som holder deg hekta.

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Det finnes massevis av kart, kontroller og utstyr, men du kan også se ut av et vindu.

Hvis du noen gang har lurt på hvordan det ville være å kommandere en gigantisk krigsmaskin i Warhammer 40K eller lignende spill, kommer dette ganske nær, selv om de ikke har noe med hverandre å gjøre. Med gode spillelementer, en solid innføring og beregninger som ikke er altfor kompliserte, kan du trygt ta på deg kapteinsluen og lede denne kolossen i kamp. Det høres flott ut og gir deg en virkelig innlevende opplevelse. Spillet er ikke det lengste, men du vil sitte igjen med en lyst på mer når du har fullført kampanjen og de to ulike modusene i skirmish-modus. Det er her kritikken min kommer inn. Det kunne ha trengt en ekstra spillmodus og flere kart i skirmish-modus. En nivåeditor der vi kunne lage våre egne nivåer og dele dem, ville vært en bonus. Mange av nivåene er inspirert av landskap i Spania, og jeg synes det finnes noen fantastiske omgivelser som kunne vært innlemmet i spillet. Til tross for disse manglene kan jeg helhjertet anbefale « Iron Nest: Heavy Turret Simulator.

Nesten alt kan man fikle med, snu på og samhandle med, noe som er gøy.