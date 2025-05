Ironheart vil debutere på Disney+ med en premiere på tre episoder

Vi får snart se mye mer om Marvel Studios' neste live-action-serie, Ironheart, ettersom produksjonsselskapet vil dele en offisiell trailer for serien i dag. Men før den kommer, har det kommet en ny teaser og et informativt klipp med utøvende produsent Ryan Coogler, som også bekrefter hvordan vi kan forvente at Ironheart vil gjøre sin ankomst.

Vi blir fortalt at showet vil lande på Disney+ 24. juni med en premiere på tre episoder. I klippet forklarer Coogler hvor hans beundring for Marvel og Riri Williams (Ironheart) kom fra, og bemerker at han ble forelsket i tegneserier mens han var ung, noe han aldri har mistet i årene som har fulgt.

Klippet presenterer også noen glimt av showet og drakten som Riri vil ha på seg, som ser ut til å være mye større og bredere enn utstyret som Robert Downey Jr.s Tony Stark hadde på seg som Iron Man, noe som gjenspeiler Riri's Marvel Cinematic Universe debut i Cooglers Black Panther: Wakanda Forever.