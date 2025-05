Irsk rap-band får kraftig motbør etter kontroversiell uttalelse

HQ

Det irske rapbandet Kneecap er i hardt vær etter at en video har begynt å sirkulere som viser et av medlemmene som oppfordrer fansen til å drepe sitt lokale parlamentsmedlem (MP). Uttalelsen har blitt stemplet som et "moment of hysteria" av Kneecap, men skaden er allerede skjedd, ettersom den til og med har ført til at antiterrorpolitiet har måttet rykke ut.

Selv om det er mange som ønsker å støtte gruppen, og mange hevder at hele situasjonen er overdrevet, og Kneecap hevder til og med at dette er en svertekampanje mot dem, er det også mange andre som ønsker at bandet skal få konsekvenser. Dette inkluderer avlyste konserter, med innkommende planlagte arrangementer i Tyskland som nå er skrotet, og til og med gruppens spillejobb på Glastonbury til sommeren er også i fare.

Ifølge BBC News er det nå kommet en felles uttalelse som støtter Kneecap, og som inneholder følgende formulering "Spørsmålet om man er enig i Kneecaps politiske synspunkter er irrelevant: Det er i alle kunstneres interesse at alle kreative uttrykk beskyttes i et samfunn som verdsetter kultur, og at denne innblandingskampanjen fordømmes og latterliggjøres."

Uttalelsen har fått støtte fra Bicep, Annie Mac, The Pogues, Primal Scream, og flere andre.

