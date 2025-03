Irvings hund i Severance spiller også hovedrollen i Succession

HQ

Selv om vi ikke får se ham så ofte, fikk vi i den siste episoden av Severance litt god skjermtid med Radar, hunden til Irving som holder ham med selskap når han ikke kaster tall i en boks nede i MDR.

Hvis du er en fan av premium-TV, vil du kanskje kjenne igjen Radar, for han har også vært med i HBO-serien Succession, der han spiller Mondale, hundekompisen til Tom Wambsgans og Shiv Roy, spilt av Matthew McFadyen og Sarah Snook. Mondale tilbringer tilsynelatende mesteparten av tiden i et bur som er altfor lite for en hund på hans størrelse, men det ser ikke ut som om det plager ham.

Det viser bare skuespillerferdighetene til Ditto, hunden som spiller begge dyrene. I et intervju tidligere i år snakket Sarah Snook om å jobbe med Ditto, og sa at han er "en søt, søt hundevalp".

Kanskje får vi snart se Ditto på skjermen igjen, i en annen storbudsjetts dramaserie. Men hvis det hvite rundt snuten hans er noen indikasjon, er det kanskje snart på tide for Ditto å pensjonere seg, etter å ha gjort seg fortjent til mer enn sin andel av leker og godbiter gjennom sine opptredener.

Dette er en annonse: