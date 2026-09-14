Har du ikke hørt om « Is God Is? Det hadde ikke jeg heller, før jeg leste at filmversjonen nettopp hadde blitt sluppet på Prime Video. Jeg liker denne typen overraskelser; nyutgitte filmer som høres interessante ut fra første stund. Noen synes kanskje at hevn-temaet er litt utbrukt, men jeg liker det. Det vekker alltid min interesse. Så, hva handler filmen om?

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«To søstre begir seg ut på en hevnferd som tvinger dem til å konfrontere sannheten om en belastet familiehistorie. Hevnferden viser seg å være alt annet enn enkel, og flere overraskelser venter underveis.»

Tvillingesøstre på hevntokt.

Stykket er skrevet av Aleshea Harris. Jeg hadde ikke hørt om det før, men det har visstnok vunnet tre såkalte Obie Awards. Filmatiseringen er både skrevet og regissert av Harris, og mens hun skrev manuset, skal hun visstnok ha hatt to jobber, levd på matkuponger og fremleiet leiligheten sin.

Hovedpersonene, tvillingsøstrene Racine og Anaia, spilles av Kara Young – som har medvirket i serien «I'm a Virgo» og et par episoder av «The Punisher» – og Mallori Johnson fra «Vladimir» og «Kindred». De er suverene i rollene sine. Vi har også Sterling K. Brown, kjent fra «Paradise» og «Black Panther», i rollen som deres – for å si det mildt – onde far. Han stjeler showet, slik få andre klarer. Skuespillet holder generelt sett et svært høyt nivå, og i birollene ser vi blant annet Vivica A. Fox og Mykelti Williamson.

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Dette er i bunn og grunn en klassisk hevnthriller, i hvert fall når det gjelder handlingen, men det er elementer som skiller seg ut. Det er tydelig at Harris støtter seg sterkt på forelegget og streber etter å bevare den samme atmosfæren. Det teatralske elementet er fortsatt til stede, delvis i regien og, til tider, i det litt overdramatiske skuespillet, men også i måten handlingen utspiller seg på. Dette gjelder voice-overen, fortellerstilen og, til en viss grad, dialogen. I begynnelsen synes jeg det er vanskelig å avgjøre om jeg liker det eller om det føles påtvunget, men jeg kom til den konklusjonen at man blir vant til det.

Har katten tatt tungen din?

Is God Is er en svært stilig film. Filmfotografiet er godt, det visuelle språket lekent og kulissene slående. Også her føler jeg at den til tider lykkes med å bevare følelsen av en teaterproduksjon. Samtidig er volden stilig koreografert og ofte brutal.

Jeg liker dynamikken mellom tvillingsøstrene, og deres reise mot hevn byr på mange overraskelser. De leter etter mannen som ødela livene deres, og underveis møter de sin døende mor, som – uten å røpe for mye – viser seg å være søsknene de ikke visste at de hadde. Den klarer å holde meg engasjert, selv om spenningen ikke helt når sitt høydepunkt. Det spiller ikke så stor rolle, siden vi får servert en underholdende og litt uvanlig film.

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Jeg prøver å finne eksempler på andre filmskapere hvis filmstil og fortellerteknikk den ligner på. Del gjerne dine egne tanker om temaet, hvis du har sett den. Det nærmeste jeg kommer, er en slags «Tarantino-lite». Både når det gjelder den visuelle stilen, den underholdende tonen og den eksplosive volden som overrasker deg. Noe annet som overrasker deg, er slutten. Filmens største styrke ligger i bakgrunnshistorien som søstrene får vite av moren sin. Og finalen: den er brutal og overraskende. « Is God Is er et teatralsk, uvanlig eksperiment som delvis lykkes, som drar stor nytte av sin visuelle stil og lekenhet, og som fortjener en sjanse.