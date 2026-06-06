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Is This Seat Taken?
Fremhevet: SGF 2026-dekning

Is This Seat Taken? kommer til PS5 i august

Det populære indie-logikkpuslespillet kommer til sin første konsoll utover Nintendo Switch om et par måneder.

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Mens mye av samtalen ofte er rettet mot AAA-annonseringene og avsløringene på denne tiden av året, er "ikke-E3"-perioden også proppfull av nyheter og avsløringer om indiespill.

Wholesome Games Showcase har derfor servert en rekke nyheter og avsløringer som fansen kan glede seg over, og i den forbindelse dukket utvikleren Poti Poti Studios opp for å dele en oppdatering om sitt logiske puslespillprosjekt, Is This Seat Taken?

Etter å ha lansert på PC og Switch i fjor sommer, er spillet nå klart til å debutere på en helt ny plattform, da det nettopp ble avslørt at Is This Seat Taken? er satt til å lanseres på PS5 så snart som i august 2026. Vi har ikke en nøyaktig utgivelsesdato ennå, men hvis du er nysgjerrig på om dette spillet er verdt tiden din, kan du lese mer om det her.

Is This Seat Taken?

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