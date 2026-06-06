Is This Seat Taken? kommer til PS5 i august

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Mens mye av samtalen ofte er rettet mot AAA-annonseringene og avsløringene på denne tiden av året, er "ikke-E3"-perioden også proppfull av nyheter og avsløringer om indiespill.

Wholesome Games Showcase har derfor servert en rekke nyheter og avsløringer som fansen kan glede seg over, og i den forbindelse dukket utvikleren Poti Poti Studios opp for å dele en oppdatering om sitt logiske puslespillprosjekt, Is This Seat Taken?

Etter å ha lansert på PC og Switch i fjor sommer, er spillet nå klart til å debutere på en helt ny plattform, da det nettopp ble avslørt at Is This Seat Taken? er satt til å lanseres på PS5 så snart som i august 2026. Vi har ikke en nøyaktig utgivelsesdato ennå, men hvis du er nysgjerrig på om dette spillet er verdt tiden din, kan du lese mer om det her.